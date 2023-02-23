В Петербурге сотрудники Росгвардии вернули родителям 8-летнего сына

В Невском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии нашли и вернули родителям потерявшегося 8-летнего мальчика. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ведомства.

«23 февраля 2023 года в 13:50 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Невскому району Санкт-Петербурга обнаружил 8-летнего мальчика, который незадолго до этого самостоятельно ушёл из дома», – рассказали в сообщении.

Отмечается, что отец ребенка обратился в полицию с просьбой помочь в розыске его несовершеннолетнего сына, который ушел из дома и находится в неизвестном месте.

Работая по «горячим следам», Росгвардейцы нашли подходящего под описание ребенка рядом с одним из домов по Овцинской улице в поселке Свердлова Всеволожского района Ленинградской области.

Отец, ранее обратившийся с заявлением о пропаже сына, был извещен о местонахождении мальчика.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве пенсионера.