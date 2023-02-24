В Петродворце женщина угрожала посетителям пистолетом

Вчера, 23 февраля, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в посетителей музея-заповедника в Петродворце целится пистолетом женщина. На место происшествия выехал наряд Росгвардии и задержал нарушительницу, сообщает источник в правоохранительных органах.

Задержанной оказалась уроженка Саратовской области, у которой изъяли травматический пистолет. Как итог, женщину госпитализировали в психиатрическую больницу имени П. П. Кащенко.

У музея изымут записи с камер видеонаблюдения. Теперь планируется возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что следственный комитет устанавливает обстоятельства нападения на сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР в своих социальных сетях.

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