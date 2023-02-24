На станции метро «Гостиный двор» мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНА

Следственный комитет устанавливает обстоятельства нападения на сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР в своих социальных сетях.

Уже возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Дело завели в отношении мужчины 1972 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов уже его задержали. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

По данным следствия, утром 24 февраля 2023 года в центре Санкт-Петербурга вблизи входа в метро на станцию «Гостиный двор» мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавший сотрудник госпитализирован в одно из медицинских учреждений города, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Теперь криминалисты проводят осмотр места происшествия, проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

общество происшествие


 

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На станции метро «Гостиный двор» мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНА