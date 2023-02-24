Посольство Сербии опровергает отмену безвизового режима с Россией

Сообщения об отмене безвизивого режима с Сербией с 1 марта 2023 года стали появляться на этой неделе в русскоязычных телеграмм-каналах. Однако посольство Сербии в Москве опровергает эту информацию, пишет Ассоциация туроператоров России.

«На данный момент информации о том, что Сербия вводит визовые корректировки в отношении россиян, нет. Мы настоятельно рекомендует в таких вопросах ориентироваться только на официальные источники – МИД, посольство Сербии в Москве. Если произойдут какие-то изменения, мы оперативно сообщим об этом», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москву 23 февраля прибыла организованная группа туристов из Китая, первая после начала пандемии. В группе 33 туриста из города Гуанчжоу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Уточняется, что гостей из Китая встречали в аэропорту «Шереметьево». Встреча была очень теплой и в лучших традициях: туристов встретили хлебом-солью и народными песнями.