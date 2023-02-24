Они возвращаются: в Россию приехала туристическая группа из Китая

В Москву 23 февраля прибыла организованная группа туристов из Китая, первая после начала пандемии. В группе 33 туриста из города Гуанчжоу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Уточняется, что гостей из Китая встречали в аэропорту «Шереметьево». Встреча была очень теплой и в лучших традициях: туристов встретили хлебом-солью и народными песнями.

В России китайские туристы проведут неделю. Они познакомятся с достопримечательностями Москвы и Петербурга.

Туристы из Китая для поездки в Россию оформляли визы. Точные даты возобновления безвизовых поездок из Китая пока не определены.

Ранее сообщалось, что с приближением весны стали оттаивать не только дороги, но и туристы, которые постепенно заполняют Северную столицу. Для любого путешественника одним из главных вопросов является выбор места, где можно остановиться. Предпочтения у всех разные, кому-то подавай отели все включено, а кто-то любит решать все сам, поэтому снимает квартиры.

общество


 

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