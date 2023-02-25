В горах Кабардино-Балкарии пострадали три сноубордиста

В горах Кабардино-Балкарии в ущелье Терскол трое сноубордистов при спуске по немаркированной трассе вызвали сход лавины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в своих социальных сетях.

Как рассказали в ведомстве, для их эвакуации привлекались 8 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. В настоящее время поисково-спасательные работы в ущелье завершены. Однако лавиноопасность сохраняется.

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Ранее сообщалось, что жителю Петербурга, выстрелившему в сотруднике ОМОНа, предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.