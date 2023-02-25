После ДТП во Всеволожском районе госпитализировали двух детей

Полиция Всеволожского района проводит проверку по факту аварии, в которой пострадали дети. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось 24 февраля около 9:40 на автодороге «Песочное-Киссолово». Тогда водитель на автомобиле «Фольксваген Теромонт» ехал от Сертолово в сторону Агалатово. Уходя от столкновения с попутным авто, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Порше Каен».

В результате ДТП в состоянии лёгкой степени тяжести госпитализирован водитель «Фольцвагена», в состоянии средней степени госпитализирован его пассажир — 8-летний мальчик, также госпитализирован пассажир «Порше» — 12-летний ребенок в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.