Пока только на два месяца: мужчину, выстрелившего в сотрудника ОМОН в Петербурге, арестовали

Тигран Хачикян, 24 февраля выстреливший в живот сотруднику ОМОН в Санкт-Петербурге, был арестован на два месяца по решению Куйбышевского районного суда. В момент совершения преступления обвиняемый имел при себе два ружья, травматический пистолет и боеприпасы.

Согласно опубликованной информации, Хачикян, находясь в центре Санкт-Петербурга около дома 35 по Невскому проспекту, в ответ на законные требования сотрудника ОМОН прекратить нарушать общественный порядок не менее двух раз выстрелил в него из охотничьего гладкоствольного ружья.

«Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиграна Хачикяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа – прим. ред.)», – уточнили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Известно, что состояние сотрудника органов оценивается как тяжелое.

Нападавшего остановили подсечкой, после которой он упал и получил синяки на лице. Об этом свидетельствуют материалы, представленные суду. Следует также отметить, что, согласно документам, Хачикян разделяет взгляды одной из экстремистских групп.

Свою вину стрелок вину признал частично, против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не возражал.

«По месту регистрации и проживания обвиняемого проводятся обыски с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия», – добавили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Северной столице.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что стрелявшему в сотрудника ОМОН петербуржцу Тиграну Хачикяну предъявили обвинения.