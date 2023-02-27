Туристический кластер Петербурга расширит сотрудничество со Смоленской областью

В Петербурге планируют расширение туристического сотрудничества со Смоленской областью. Делегации АНО «Центр развития туризма Смоленской области» и «Туристический кластер Санкт-Петербурга» на круглом столе обсудят последние тренды внутреннего туризма и новые направления для путешествий.

«Задачи мероприятия – представить членам «Туристического кластера Санкт-Петербурга» новые туристические возможности Смоленска и Смоленской области. Консолидация в создании комбинированных туристических продуктов. Обсуждение по созданию новых туристических продуктов, в том числе развитие промышленного туризма», — говорится в заявлении организаторов круглого стола.

Предполагается, что в круглом столе примут участие представители туристических компаний, предлагающих стандартные туристические маршруты, а также авторы экскурсий по нетривиальным туристическим направлениям региона. Отметим, что это уже третья деловая встреча представителей АНО «Центр развития туризма Смоленской области» с

«Туристическим кластером Санкт-Петербурга». Для участников мероприятия также пройдёт презентация экосистемы Технопарка, экскурсия с посещением центра прототипирования, бизнес-инкубатора и инжинирингового центра радиоэлектронной промышленности, что будет способствовать развитию нового направления — промышленного туризма.