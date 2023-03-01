Мобилизованным станет проще получить меры поддержки

Мобилизованным и членам их семей будет проще получить действующие в регионах меры социальной поддержки. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

По их данным, местные власти смогут автоматически получать сведения о факте мобилизации. Соответственно, людям не придётся тратить время на подтверждение права на региональные льготы и выплаты. Заявления можно будет подать через портал госуслуг.

До этого для мобилизованных утвердили отсрочку по уплате налогов, а также продлили сроки представления налоговых деклараций. Кроме того, мобилизованные и члены их семей освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.