И без Marvel проживем? Делается ли что-то для развития отечественного кино?

Немного-немало, а досуг россиян все-таки постепенно сжимается. Так, с 1 марта многие зарубежные фильмы больше недоступны на «Кинопоиске», IVI, Okko. Кажется, пора заниматься возрождением своего?

Как пишет nwpress, сейчас нельзя посмотреть все части «Пиратов Карибского моря», легендарные фильмы «Один дома», популярный мультфильм «Ледниковый период». Многое от Marvel — «Железный человек» и «Первый мститель», «Тор» и другие новинки последних лет.

Что ж, первые шаги в сторону развития отечественного кино уже делаются. Например, президент России Владимир Путин в прошлом году подписал закон о возможности полного государственного финансирования для дебютных фильмов начинающих режиссеров.

В течение пяти лет после окончания учебы выпускники вузов в сфере кинематографии смогут претендовать на финансирование.