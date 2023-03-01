Следователи Петербурга заинтересовались содержанием памятников и мемориалов

В марте этого года Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу проводятся доследственные проверки по факту возможного халатного содержания и ухода за памятниками, мемориалами Великой Отечественной войне. Об этом сообщает главная пресс-служба ведомства.

Проверка производится по объектам культурного наследия, находящимся на Невском, Пушкинском, Центральном и Адмиралтейском районах города. Ранее Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю городского управления СК проверить доводы граждан, сообщавших через СМИ о плохом состоянии памятников культуры.

Сейчас следователи провели осмотр мемориалов и памятников с участием специалистов, опрошены главы администраций вышеуказанных районов, запрошена необходимая техническая документация. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств.

В рамках процессуальных проверок будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.