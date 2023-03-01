В Василеостровском районе Петербурга загорелось производственное здание

Сегодня, 1 марта, в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу поступило сообщение о пожаре в Василеостровском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Как говорится в телеграм-канале ведомства, сигнал о пожаре поступил в 19:21 по местному времени. Возгорание случилось по адресу Василеостровский район, 27 Линия В.О., д. 6, корп. 1, лит. З.

Спасатели, приехавшие к месту происшествия, выяснили, что пожар происходит в трехэтажном производственном здании. Горение происходит на площади 100 квадратных метров.

В 19:33 был подан дополнительный номер 1 БИС. Через час пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС: пять единиц техники и 25 человек личного состава.