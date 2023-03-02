Приземлился, да страна не та: петербуржские туристы сели в Будапеште, собирались – в Анталью

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который транспортировал людей из Санкт-Петербурга в Анталью (Турция), сел Будапеште (Венгрия), следует из данных сервиса Flightradar24. Российские самолеты не бывали там с момента введения санкций.

Вопросы начали возникать в самого взлета. По данным аэропорта Пулково самолет вылетел в Турцию в 15:04 по местному времени, однако сервис Flightradar24 опроверг данную информацию. Согласно его данным, самолет взлетел задержкой в 10 минут. Посадка должна была произойти в турецком городе Анталье в 19:00 по московскому времени.

Но, пролетая над Каунасом (Литва), самолет несколько раз облетел город, после чего развернулся и направился в сторону Будапешта. Что примечательно, на пути до столицы Венгрии самолет сделал несколько кругов в небе над Словакией.

В новом пункте назначения самолет приземлился в 23:05, то есть «лишнее» время составило четыре часа. Таким образом, общая продолжительность перелета выросла вдвое.

Однозначных сведений о том, в связи с чем потребовалось произвести посадку, представлено не было. В авиакомпании также не знают, по какой причине пассажиры сели почти в 1,5 тысячи километров от Анталье, сообщают СМИ.

На просторах сети можно найти несколько версий произошедшего. Одна из наиболее популярных – «закрытие» неба, в частности, над Польшей. Из-за длительного ожидания разрешения на перелет самолету потребовалась дозаправка и, как следствие, приземление в Будапеште.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в петербуржском аэропорте Пулково внедрили мобильные посадочные талоны на базе российского ПО.