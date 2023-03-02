Хорошего понемножку: эксперт предсказала рост смертности от ожирения

В течение ближайших тридцати лет в мире следует ждать рост смертности от проблем, связанных с ожирением. Такое предостережение сделала директор ГНЦ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Российской Федерации, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

«В ближайшие тридцать лет ожидается рост смертности от причин, которые вызываются ожирением среди населения и в мире, и в России», – высказалась она на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с ожирением, отмечаемому 4 марта.

Также она отметила, что, свойственные людям, страдающим проблемами с ожирением, сердечно-сосудистые заболевания составляют почти 20% смерти среди Россиян. При этом более 40% случаев смерти приходится на пациентов с сахарным диабетом.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Роспотребнадзор Санкт-Петербурга рассказал о пользе зелени. Так, например, листовой салат содержит больше количество минералов и витаминов, что делает его крайне полезным элементом рациона.

ожирение проблемы с сердцем


 

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