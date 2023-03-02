Стало известно, почему самолет с петербургскими туристами сел в Венгрии, а не в Турции

Днем в среду, 1 марта, самолет, следующий в Анталью (Турция) вылетел из Санкт-Петербурга, но, проведя почти вдвое больше времени, приземлился в Будапеште (Венгрия). Причиной стала дозаправка сообщили в авиакомпании Turkish Airlines.

Рейс компании TK3673, вылетевший в 15:04 из Северной столицы, вместо Антальи сел в Будапеште – почти за 1,5 тысячи километров от пункта назначения. Перед этим самолет несколько раз покружил над Литвой и Словакией.

Из столицы Венгрии рейс двинулся к Анталье, где сел с задержкой в три часа.

«Самолет совершил посадку в Будапеште для дозаправки, это обычная мера», – цитирует объяснение авикомпании РИА Новости.

По словам источника агентства, самолету пришлось делать круги над Литвой из-за ожидании пропуска через воздушное пространство Польши.

Ранее Gazeta.spb уже выдвигала предположение о том, что резкая смена маршрута может быть обусловлена отсутствием разрешение на перелет.