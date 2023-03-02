Еще одно открытие: российские ученые смогут победить болезнь Альцгеймера?

В России продолжают проводить исследования, призванные найти средства борьбы с болезнью Альцгеймера. Совсем недавно стало известно о создании стране создали еще одного препарата, который может помочь останавливать действие болезни еще на самых ранних стадиях.

Новое вещество, созданное на основе такрина, сохранило полезные свойства, при этом перестав быть токсичным. По мнению медиков деменцию получиться остановить без побочных эффектов и с пользой для здоровья, пишет «Табло СМИ».

Отмечается, что в настоящее время препарат проходит доклинические испытания. Авторы идеи очень рассчитывают на то, что конечный результат поможет побороть неизлечимое заболевание.

Также следует напомнить о том, что относительно недавно новое средство от болезни Альцгеймера было разработано в петербургском Политехе.