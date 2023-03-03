В Петербурге ведется работа над улучшением качества воздуха

В Санкт-Петербурге продолжается работа по сокращению вредных выбросов. К настоящему времени их объем был снижен на 15,5 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Город уже сократил вредные выбросы в атмосферу на 15,5 тысяч тонн, продолжает работать над ликвидацией котельных на неэкологичном топливе и начинает модернизацию системы мониторинга атмосферного воздуха», – написали в официальном telegram-канале Смольного.

При этом сейчас за состоянием воздуха следят 25 автоматизированных станций. Еще девять будут закуплены в этом году. Также отмечается, что в 2022 году в Санкт-Петербурге почти 3 тысячи машин – большая часть городского автобусного парка – была переведена на газомоторное топливо.

Отдельно в пресс-службе подчеркнули тот факт, что в городе была организована системная работа по вывозу отходов:

«Сделали отрасль прозрачной и контролируемой», – прокомментировал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что экологи обратились к Бастрыкину из-за свалки в Ленобласти.

Александр Беглов загрязнение воздуха уборка мусора


 

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