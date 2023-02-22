Из Красной горки в «Мусорную»: экологи обратились к Бастрыкину из-за свалки в Ленобласти

Экоактивисты обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться со нелегальной свалкой на территории Ленобласти. Сумма ущерба составила более 1,3 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе «Зеленого Фронта».

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Gazeta.spb, отходы были незаконно размещены во Всеволожском районе Ленинградской области на землях сельхозназначения фермерского хозяйства Красная горка. В ходе выездного обследования, проведенного в конце прошлого года, сотрудники Комитета государственного экологического надзора по области выяснили, что необходимой лицензии на обращение с отходами никто не получил.

«По результатам проведенной экспертизы был выявлен факт загрязнения территории участка отходами 4 класса опасности, а сумма вреда от несанкционированного размещения составила более 1,3 млрд. рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Экоактивисты направили в адрес председателя Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина обращение с просьбой возбудить и довести до суда уголовное дело по данному факту.

«Мы знаем, что ситуация с незаконными свалками во Всеволожском районе находится на особом контроле у Председателя Следственного комитета. Столь крупный ущерб окружающей среде, особенно землям сельскохозяйственного назначения, не должен оставаться без возмещения со стороны нарушителей», – высказался председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Александр Бастрыкин поручил разобраться с десятилетним ожиданием КГИОПа реконструкции дачи Фаберже.