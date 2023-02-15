Бастрыкин поручил разобраться с десятилетним ожиданием КГИОПа реконструкции дачи Фаберже

Глава Следственного комитета России поручил разобраться, из-за чего КГИОПу пришлось несколько лет добиваться реставрации исторической дачи Фаберже в Осиновой Роще.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, которую инициировали после сообщений об аварийном состоянии объекта культурного наследия «Дача Фаберже К.Г. (А.К.)». Как рассказали в пресс-службе ведомства, о принятом процессуальном решении Александру Бастрыкину должен сообщить глава петербургского отделения Олег Бабков.

Напомним, что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) через суд обязал Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) отреставрировать дачу Фаберже. Однако добиваться этого решения пришлось десять лет.

Александр Бастрыкин историческое здание новости СПб


 

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