КГИОП спустя десять лет добился реставрации исторической дачи Фаберже

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) через суд обязал Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) отреставрировать дачу Фаберже.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск КГИОП и обязал АУИПИК в течение года провести противоаварийные работы на даче Фаберже в Осиновой Роще. При этом еще через 36 месяцев объект нужно полностью отреставрировать.

Как рассказали в пресс-службе КГИОП, ответчику придется выплатить сто тысяч рублей неустойки, если работы не будут проведены в установленный срок. Если и после этого рабочие не появятся, то ежемесячно придется выплачивать уже 200 тысяч рублей.

Провести работы ведомство требовало более десяти лет.

Ранее gazeta.spb сообщала, что парк Ораниенбаум откроется после реставрации весной 2023 года.