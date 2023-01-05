Парк Ораниенбаум откроется после реставрации весной 2023 года

Государственный музей-заповедник «Петергоф» в текущем году откроет парк Ораниенбаум после реставрационных работ. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Главным событием года будет открытие дворцово-паркового комплекса «Ораниенбаум» после многолетней реставрации. […] Парк во всей своей красе предстанет перед гостями уже весной 2023 года», – рассказал врио генерального директора музея Роман Ковриков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на его слова, после завершения реставрационных работ состоится музыкальный фестиваль, посвященный открытию парка Ораниенбаум:

«Мы пока ищем его формат», – добавил собеседник агентства, отметив, что в музеях ансамбля почти завершены работы по реконструкции.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в СК России заинтересовались сносом исторического здания на Хрустальной улице Санкт-Петербурга. Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации.

Ораниенбаум петергоф


 

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