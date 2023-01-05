В СК заинтересовались сносом исторического здания на Хрустальной улице Петербурга

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о сносе исторического здания, расположенного на Хрустальной улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В социальных сетях сообщается, что в Невском районе Санкт-Петербурга в праздничные дни начался снос здания 1954 года постройки на Хрустальной улице, 1», – сообщили в официальном telegram-канале комитета, отметив, что, по данным градозащитников, в ноябре 2022 года была подана заявка на присвоение зданию статуса объекта культурного наследия.

Ранее активисты из telegram-канала «Живой город» уже высказывали свое мнение по данной ситуации. Согласно их заявлениям, договор на демонтаж якобы аварийного здания заключен 2 декабря. В то же время здание стоит на своем месте уже 10 лет и еще месяц после его заключения.

Более того, по мнению активистов, ни разрешения на строительство, ни ордера ГАТИ, ни уведомления Стройнадзора нет. При этом представитель от полиции, прибывший на место, заявил об обратном.

Александр Бастрыкин историческое здание СУ СК РФ


 

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