Петербуржские активисты возмущены незаконным сносом исторического здания

В Петербурге ведется снос исторического здания — здания НИЦ РВиА на Хрустальной улице, дом 1. Об этом сообщается в телеграм-канале «Живой город».

«По зданиям подано 18 ноября заявление о включении в список объектов культурного наследия — снос незаконен. Отказ так быстро КГИОП не мог сделать!», — считают активисты сообщества.

Они также обратили внимание, что договор на демонтаж якобы аварийного здания был заключен 2 декабря, однако до этого здание простояло здесь 10 лет, а также месяц после заключения договора о сносе. По словам активистов, на это место выезжала полиция, представитель которой заявил, что необходимые для сноса документы имеются. Активисты в свою очередь уверяют, что — ни разрешения на строительство, ни ордера ГАТИ, ни уведомления Стройнадзора нет.

Кроме этого, они сообщили, что задержан один из градозащитников за проникновение на частную территорию.

Ранее собшалось, что СУ СКР России проведет проверку из-за информации в соцсетях по поводу хищения средств из бюджета в одном из районов Петербурга. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства.

В социальных сетях якобы появилась информация о коррупционных действиях со стороны бывшей главы Центрального района. Сейчас она возглавляет одно из федеральных казенных учреждений.

Активисты обращают внимание, что они уже просили власть об отставке тогда еще действующей главы района.