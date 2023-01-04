Федеральный следком проверит информацию о хищении средств в одном из районов Петербурга

СУ СКР России проведет проверку из-за информации в соцсетях по поводу хищения средств из бюджета в одном из районов Петербурга. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства.

В социальных сетях якобы появилась информация о коррупционных действиях со стороны бывшей главы Центрального района. Сейчас она возглавляет одно из федеральных казенных учреждений.

Активисты обращают внимание, что они уже просили власть об отставке тогда еще действующей главы района. Также активисты говорят, что тогда еще глава района подписала документы на проведение уличной акции, подрывающей нравственные общественные устои.

Теперь глава федерального СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по этому факту.