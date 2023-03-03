Вынужденная мера: на время закрытия «Ладожской» в Петербурге запустят бесплатный трамвай

С субботы, 4 марта, станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге станет недоступна по причине ремонтных работ. На все время их проведения будет запущен бесплатный трамвай, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Следует также отметить, что Комитет по транспорту уже подготовил наземный транспорт – автобусы и троллейбусы – которые будут развозить пассажиров по городу в условиях закрытия станции.

«“Ладожская” – важный пересадочный узел для жителей и гостей города. Поставил задачу транспортным предприятиям города – обеспечить транспортную доступность на этом направлении», – процитировали губернатора Северной столицы Александра Беглова на официальном сайте Смольного.

Трамваи будут возить пассажиров от «Ладожской» до «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского». Интервал движения – 4 минуты.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что несколько станций метро Петербурга закроют на капремонт с 2023 по 2027 год.