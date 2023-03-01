Не покатимся: несколько станций метро Петербурга закроют на капремонт с 2023 по 2027 год

После завершения ремонта на станциях «Чернышевская» и «Ладожская» ремонтные работы проведут еще на нескольких станциях. Об этом сообщил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин.

Так, на станциях «Фрунзенская», «Парк Победы», «Электросила» в планах провести реконструкцию вестибюлей. Он обратил внимание, что работы будут выполняться последовательно.

Предположительно, на «Фрунзенской» работы по реконструкции вестибюля с заменой эскалаторов хотят выполнить в период с конца 2023 года по 2025 год. Работы на «Парке Победы» запланированы на 2024–25 годы, на «Электросиле» — на 2027 год, говорит Козин.

Кроме этого, в планах закрыть на ремонт станцию «Удельная». Работы хотят провести с февраля 2024 года по январь 2025 года. Также дойдет дело и до станции «Озерки», с января 2025-го по январь 2026-го года. В 2026 году запланированы работы по второму наклонному ходу «Технологического института», в 2027 году — по второму вестибюлю станции «Площадь Ленина», пишет «Деловой Петербург».