Поездка на автобусе закончилась для 15-летнего петербуржца больницей

В Санкт-Петербурге 15-летний школьник пострадал во время поездки на автобусе. Об этом Gazeta.spb рассказал источник в правоохранительных органах.

Согласно предоставленным данным, инцидент произошел в Выборгском районе города, когда школьник выходил из автобуса. В тот момент двери внезапно закрылись, из-за чего подростка протащило по асфальту. По одной из версий, подросток сам отжал двери и выпал из салона.

После того, как водитель остановил автобус в ответ на крики пассажиров, мальчика в состоянии средней тяжести доставили в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины. В медицинском учреждении подростку диагностировали переломы ноги и травму руки.

Отмечается, что водитель автобуса в последние годы уже несколько привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Возбуждено административное производство, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием трамвая и 4-летней девочки.