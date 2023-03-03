В Петербурге произошло ДТП с участием трамвая и 4-летней девочки

Утром в четверг, 2 марта, на проспекте Солидарности женщина не справилась с управлением своего автомобиля Kio Rio и врезалась в трамвай. В результате пострадали 4-летняя девочка, сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

«[…] в 08:08 у дома 25 по проспекту Солидарности автоледи, 1991 года рождения, управляя личным автомобилем Kia Rio и не справившись с управлением, совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении трамваем под управлением водителя, 1989 года рождения», – уточнили в сообщении.

В ходе дорожно-транспортного происшествия 4-летняя девочка, находившаяся внутри легкового автомобиля, получила травмы средней тяжести и была госпитализирована в детскую городскую больницу.

Следует также отметить, что водительница Kia Rio уже шесть раз привлекалась в административной ответственности за нарушение правил дорожного движения только в 2022 году.

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