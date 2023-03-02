В Сосновом бору водитель на Hyundai сбил коляску с двухлетним ребенком

Прокуратура Соснового бора взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в котором пострадала двухлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

«Установлено, что 01 марта 2023 года, 20-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на коляску с двухлетним ребенком», – рассказали в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что мать в момент аварии переходила пешеходный переход. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил тяжелые травмы.

Ход и результаты расследования взяты под контроль, добавили в пресс-службе.

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