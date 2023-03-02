В Петербурге дело об убийство первокурсницы раскрыли спустя 20 лет

В марте 2002 года на Фонарном переулке в Санкт-Петербурге нашли тело 19-летней первокурсницы колледжа. Раскрыть преступление удалось почти 21 год спустя – в феврале текущего года, сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, тело убитой девушки обнаружили 16 марта 2002 года около 12:30. По данным следствия, убийца и его жертва были знакомы. В день трагедии подозреваемый предложил ей встретиться и пойти в ночной клуб.

Студента не захотела идти, из-за чего между молодыми людьми возникла ссора, повлекшая за собой убийство. И вот, больше 20 лет спустя в феврале 2023 года правоохранители получили оперативную информацию, которая позволила раскрыть жестокое преступление.

Вчера, 1 марта, по подозрению в убийстве первокурсники сыщики задержали по месту жительства в квартире дома 6 по улице Шкапина 48-летнего мужчину.

«Все эти годы подозреваемый постоянно менял место работы, как правило, трудился разнорабочим. Последние три года он вел затворнический образ жизни, нигде не работал, жил вместе с отцом на его пенсию», – отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что сейчас подозреваемый передан следственным органам.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Кировском районе Ленобласти мужчину признали виновным в покушении на убийство двух лиц.