В Кировском районе Ленобласти мужчину признали виновным в покушении на убийство двух лиц

Суд вынес приговор местному жителю по статье о покушении на убийство двух лиц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, что ночью 16 ноября 2021 года подсудимый умышленно нанес не менее трех ударов ножом в область жизненно важных органов мужчине и не менее одного удара ножом женщине. Однако, не довел свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевшим была оказана своевременная медицинская помощь.

Приговором Кировского городского суда Ленинградской области мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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