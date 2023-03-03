Предприятия, срывающие гособоронзаказы, возьмут под контроль государства

C 3 марта в России начал действовать указ президента Владимира Путина, по которому предприятия, срывающие гособоронзаказ, будут браться под внешний контроль и управление. Текст указа опубликовали на официальном портале правовой информации. Отмечается, что полномочия организаций, руководящие оборонными предприятиями, которые срывают гособоронзаказ во время военного положения, будут приостановлены. При этом контроль над предприятиями придет извне.

«В случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу […] приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия его органов управления», – объяснили в документе.

По нему, подобные предприятия будут получать новую управляющую организацию, выбор которой будет делаться с опорой на предложения Министерства промышленности и торговли России.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов

владимир путин


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Нежеланное внимание: за какими звездами охотились фанаты-преследователи
Держись Голливуд: российский кинематограф бьет рекорды
Что-то меняется: уровень тревожности среди россиян опустился ниже 50%
Хранитель с лапками: скончался выборгский кот Филимон
Переезд внутри региона начнет финансировать Минтруд
Смольный держит под контролем зарплаты дворников и механизаторов
Смоленские туроператоры презентовали небанальные программы для ...
«АвтоВАЗ» произведет до 100 тыс. Lada Vesta в 2023 году