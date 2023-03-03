Предприятия, срывающие гособоронзаказы, возьмут под контроль государства

C 3 марта в России начал действовать указ президента Владимира Путина, по которому предприятия, срывающие гособоронзаказ, будут браться под внешний контроль и управление. Текст указа опубликовали на официальном портале правовой информации. Отмечается, что полномочия организаций, руководящие оборонными предприятиями, которые срывают гособоронзаказ во время военного положения, будут приостановлены. При этом контроль над предприятиями придет извне.

«В случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу […] приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия его органов управления», – объяснили в документе.

По нему, подобные предприятия будут получать новую управляющую организацию, выбор которой будет делаться с опорой на предложения Министерства промышленности и торговли России.

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