Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке.

По закону иностранные заимствования можно будет использовать, если для них нет общеупотребительного аналога в русском языке. Нормы современного русского литературного языка и допустимые иностранные заимствования закрепят в нормативных словарях и справочниках. Порядок их формирования определит Правительство России.

Где обязательно использовать теперь русский язык? В список сфер, в которых использование русского языка обязательно (ст. 3 закона «О государственном языке Российской Федерации»), новый закон включает:

• образование (с учетом особенностей, установленных законодательством об образовании);

• государственные и муниципальные информационные системы.