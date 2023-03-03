Фиг вам, а не ипотека: покупателям отрежут доступ к этому ресурсу?

По данным Центробанка, примерно 44% ипотек выдается заемщикам, которым на обслуживание долга требуется отдать примерно 80%. Причина довольно проста — есть риск невыплаты. В связи с этим в планах регулятора попросту начать ужесточать условия. Например, есть вероятность, что пропадут ипотеки от застройщиков.

На ежегодной встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России (АБР) председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что допускает возможность полного запрета ипотеки от застройщиков. Она считает, что льготная ипотека от застройщика и ипотека с кешбэком — это история про завышение стоимости квартир, чтобы спрятать в ней цену ипотеки, второе — отсутствие первоначального взноса.

По ее мнению, эти схемы — попытка загрузить ипотекой людей, которые не в состоянии обслуживать такие кредиты. Набиуллина утверждает, что по таким программам продают квартиры в среднем на треть дороже рыночной стоимости, пишет РБК.