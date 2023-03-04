На трассе «Скандинавия» столкнулись две легковушки и автобус. Есть погибшая

Пожалуй, в крупном городе невозможно обойтись без серьезных дорожно-транспортных происшествий. Тем более, когда речь идет о таком даже не миллионнике, а многомиллионнике как Петербург. Ближе к 17 часам 3 марта происшествие случилось на трассе «Скандинавия». Увы, не без жертв.

Как рассказывает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Леноболасти, водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не справился с управлением на 148 километре трассы «Скандинавия». Из-за этого он влетел в остановившийся на светофоре автобус «ПАЗ». Затем автобус зацепил впереди стоящий автомобиль «Фольксваген».

Все закончилось тем, что скончалась от полученных травм пассажирка «Мерседеса». Еще одна пассажирка и водитель этой иномарки попали в медучреждение. Водитель и пассажиры автобуса и автомобиля «Фольксваген» не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что стали совсем не безопасны и поездки на автобусах. Так, для 15-летнего петербуржца проезд на автобусе закончился переломами ноги и травмой руки.