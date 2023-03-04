Импортозаместились: два автозавода перезапустят в Петербурге на площадках ушедших из России компаний

Западные бренды и производители все уходят и уходят, оставляя за собой пустующие площадки. Однако, как говорится, свято место пусто не бывает. Фактически, это некий шанс для отечественного бизнеса. Так, в течение 2023 года в Петербурге хотят перезапустить два автомобильных производства на площадках ранее ушедших из России компаний. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

С его слов, на данный момент в петербургской экономике сейчас «встала» только одна отрасль — и это производство автомобилей. Беглов утверждает, что сейчас совместно с федеральным центром ведется работа по переформатированию отрасли. Например, есть планы как по оставленным производствам, так и по открытию новых. Он обратил внимание на то, что по двум заводам уже имеются точные и конкретные наработки.

Как говорит губернатор, в самое ближайшее время один из заводов приступит к выпуску продукции. В течение этого года как минимум два предприятия начнут работать. Также он отметил, что не стоит забывать про то, что местные предприятия развивают тему с элекромобилями и это направление перспективно.

Речь идет о таких предприятиях как «Алмаз-Антей», Политехнический университет создают электромобили.