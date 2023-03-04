«Заступился за дочь»: Во Всеволожске пьяный мужчина оттаскал за капюшон 10-летнего ребенка

Казалось бы, всем нам про одни и те же вещи говорят в детстве, что такое хорошо, а что такое плохо. Однако почему-то не все усваивают один, казалось бы, очевидный урок: нельзя обижать тех, кто заведомо слабее тебя. Так вот, пьяный житель Всеволожска оттаскал за капюшон 10-летнего ребенка. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось 3 марта, в полицию поступило сообщение, что якобы на Всеволожском проспекте мужчина избивает детей. Полиция выехала на место происшествия и задержала любителя обидеть маленьких и беззащитных.

Затем мужчину доставили в отделение полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Как выяснилось, 10-летний мальчик гулял со своими друзьями на площадке. Он что-то крикнул проходившей мимо девочке. Она пришла домой и пожаловалась на это отцу. Тот будучи пьяным выбежал во двор дома, подошел к мальчику, схватил его за капюшон и стал тащить, спрашивая, где его родители. Данное происшествие из окна увидела мать несовершеннолетнего и вызвала полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.