На Харьковской улице Петербурга нашли обмотанный скотчем труп иностранца

Пожалуй, новости про расчлененку или поножовщину в Петербурге не то чтобы сильно удивляют, хотя, конечно, хотелось бы без подобных инфоподов. Однако Петербург продолжает «удивлять».

Как пишет «Табло СМИ«, в прошедшую пятницу, 3 марта, завязалась драка в рекламном агентстве на Харьковской улице. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выехали к месту происшествия.

На месте полиция увидела труп 26-летнего иностранца, при этом признаков насильственной смерти замечено не было. Одно но: труп был обмотан скотчем. Как рассказали сотрудники рекламного агентства, таким образом они пытались обезвредить мужчину до приезда полиции. Они рассказали, что мужчина пришел пьяным, вел себя агрессивно и начал драться с сотрудниками.

К моменту приезда правоохранителей он еще был жив. Труп направлен в морг для установления причины смерти.