В Шушарах задержали подозреваемого в убийстве

Суббота, 4 марта, была щедра на криминал. Так, в этот день в отделение полиции Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении в Шушарах.

Как пишет Табло СМИ, на месте происшествия полицейские нашли труп безработного мужчины. На его теле обнаружено пять ножевых ранений. Чуть позже на Софийской улице в Шушарах был пойман подозреваемый.

Подозреваемым оказался местный житель, который уже ранее был привлечен к ответственности. Его поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее сообщалось, что в полицию обратились очевидцы, которые рассказали, что неизвестный открыл стрельбу на улице Рубинштейна. Он стрелял по прохожим, идя в сторону Невского проспекта. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.