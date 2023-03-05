Следком РФ заинтересовался делом об избиении 17-летнего подростка в Петербурге

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об обстоятельствах нападения на подростка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во дворе дома по Большому Сампсониевскому проспекту напали на подростка, 17 лет, выстрелили из ракетницы, а так же брызнули в глаза из перцового баллончика.

Как выяснилось, между молодым человеком и двумя незнакомцами неожиданно возник конфликт. Из-за этого последние распылили перцовый баллончик, выстрелили из ракетницы и нанесли несколько ударов по лицу

Ранее также сообщалось, что суббота, 4 марта, была щедра на криминал. Так, в этот день в отделение полиции Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении в Шушарах.