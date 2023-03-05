Ковид отстаёт от России?

По данным на 5 марта, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 840 человек. Это на 46,5% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 8 936 человека. Однако это на 22% меньше, чем 3 марта. За минувшие сутки выявлено 13 559 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 43 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 4 марта. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1499 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».