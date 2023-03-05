Кофеёк будете? Плюсы и минусы напитка

Латте, эспрессо, капучино, горячий или холодный, корица или сахар, стаканчик на вынос или уютная посиделка в кафе. Все это про многими любимый кофе. Вот только кофе — это не только про аромат и вкус, бодрость и работоспособность. Иногда кофе провоцирует бессонницу и обострение хронических заболеваний.

Так, что касается положительного в кофе:

• обладает противовоспалительным действием; • содержит природные антиоксиданты, например, тригонеллин, который • оздоравливает сосуды и укрепляет капилляры; • оказывает тонизирующий эффект и стимулирует центральную нервную систему.

Свойства кофе зависят от вида обжарки. Самым полезным считается напиток из зелёных зёрен, то есть необжаренных. Вы можете смешать зелёный кофе с обжаренным. Это полезное сочетание. Как ни крути, помните, что важно во всем знать меру.

Что касается негативных качеств:

• кофеин усиливает сердечную деятельность и способствует повышению артериального давления. Именно поэтому он противопоказан людям с проблемами с давлением и заболеваниями сердца. Кроме того, исключение кофе из рациона или его ограничение необходимо тем, кто склонен к нервному перевозбуждению и бессоннице;

• избыточное потребление напитка приводит к образованию камней в почках. Поэтому при наличии мочекаменной болезни важно контролировать объём выпитого кофе.

Кофе можно заменить на чай или декаф, он содержит все полезные вещества, которые есть и в традиционном кофе.

В целом же, стоит помнить одну замечательную вещь — многое может быть хорошо и даже приносить пользу, но только в том случае, когда в меру. Есть и другой метод: заменить кофе чем-то другим.

Чем заменить кофе:

Во-первых, можно выпить зеленый чай. Этот напиток содержит в три раза меньше кофеина, чем кофе. Более того, зелёный чай богат антиоксидантами катехинами, которые оказывают благотворное влияние на мозг.

Кроме этого, можно попробовать какао, который богат растительными антиоксидантами катехинами и эпикатехинами.

Почему бы не попробовать шалфей. Приём экстракта шалфея положительно сказывается на когнитивных функциях пожилых людей — улучшает результаты в задачах на память и внимание.

Помогает он и молодым. Сухой шалфей в капсулах по 300–600 мг улучшает настроение, снижает тревожность.