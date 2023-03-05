Кофеёк будете? Плюсы и минусы напитка

Латте, эспрессо, капучино, горячий или холодный, корица или сахар, стаканчик на вынос или уютная посиделка в кафе. Все это про многими любимый кофе. Вот только кофе — это не только про аромат и вкус, бодрость и работоспособность. Иногда кофе провоцирует бессонницу и обострение хронических заболеваний.
Так, что касается положительного в кофе:
• обладает противовоспалительным действием; • содержит природные антиоксиданты, например, тригонеллин, который • оздоравливает сосуды и укрепляет капилляры; • оказывает тонизирующий эффект и стимулирует центральную нервную систему.
Свойства кофе зависят от вида обжарки. Самым полезным считается напиток из зелёных зёрен, то есть необжаренных. Вы можете смешать зелёный кофе с обжаренным. Это полезное сочетание. Как ни крути, помните, что важно во всем знать меру.
Что касается негативных качеств:
• кофеин усиливает сердечную деятельность и способствует повышению артериального давления. Именно поэтому он противопоказан людям с проблемами с давлением и заболеваниями сердца. Кроме того, исключение кофе из рациона или его ограничение необходимо тем, кто склонен к нервному перевозбуждению и бессоннице;
• избыточное потребление напитка приводит к образованию камней в почках. Поэтому при наличии мочекаменной болезни важно контролировать объём выпитого кофе.
Кофе можно заменить на чай или декаф, он содержит все полезные вещества, которые есть и в традиционном кофе.
В целом же, стоит помнить одну замечательную вещь — многое может быть хорошо и даже приносить пользу, но только в том случае, когда в меру. Есть и другой метод: заменить кофе чем-то другим.
Чем заменить кофе:
Во-первых, можно выпить зеленый чай. Этот напиток содержит в три раза меньше кофеина, чем кофе. Более того, зелёный чай богат антиоксидантами катехинами, которые оказывают благотворное влияние на мозг.
Кроме этого, можно попробовать какао, который богат растительными антиоксидантами катехинами и эпикатехинами.
Почему бы не попробовать шалфей. Приём экстракта шалфея положительно сказывается на когнитивных функциях пожилых людей — улучшает результаты в задачах на память и внимание.
Помогает он и молодым. Сухой шалфей в капсулах по 300–600 мг улучшает настроение, снижает тревожность.