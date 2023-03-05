Клуб на Кондратьевском проспекте хотели подорвать

Информация о минировании различных зданий поступает в правоохранительные органы поступает регулярно. Особенно распространенное это явление в крупных городах. Безусловно, Петербург тоже является таким городом. Суббота, 4 марта, не стала исключением.

Как сообщает источник издания в правоохранительных органах, на электронную почту МЧС поступило сообщение с угрозой минирования клуба, находящегося на Кондратьевском проспекте.

Тем не менее руководство учреждения решило не проводить эвакуацию. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели территорию и не нашли ничего взрывоопасного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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