Питерский дрифт: пьяный петербуржец пытался скрыться от полицейской погони

Вечером в субботу, 4 марта, в Санкт-Петербурге при неудачной попытке уйти от полицейской погони был задержан пьяный водитель. Об этом Gazeta.spb сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно имеющейся информации, 4 марта в 22:20 полицейские Василеостровского района Северной столицы получили информацию о том, что по улицам разъезжает пьяный водитель. В скором времени правоохранители установили личность 46-летнего автомобилиста на Kia.

«Сотрудниками полиции были предприняты меры остановки лихача на Набережной Лейтенанта Шмидта», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Отмечается, что, увидев служебное авто, пьяный водитель не только не остановился, но разогнался, выехав на встречку.

Остановить лихача удалось у второго дома на Площади Труда. На него составили сразу два протокола.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге автоледи сбила мать с маленьким ребенком.