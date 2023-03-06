Пообещали передышку: на неделе новых снегопадов в Петербурге не ожидается

До конца текущей недели влияние на погодные условия в Санкт-Петербурге будут оказывать циклоны. Тем не менее, новые метели и снегопады в городе не ожидаются.

После сильнейшего в 2023 году снегопада, который покрасил Северную столицу в белый цвет вчера, 5 марта, сугробы в городе выросли еще на 11 сантиметров. Чтобы как-то справиться с ситуацией, Смольному пришлось вывести на улицы почти 2 тысячи дворников и 942 единицы техники.

Синоптики обещают осадки и сегодня, но уже не такие сильные. При этом в оставшуюся неделю, вопреки обилию циклонов, снегопадов и метелей быть не должно. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на слова метеоролога Юрия Куткевича.

Также отмечается, что с начала зимнего сезона снежные пункты приняли почти миллион семьсот кубометров осадков. Больше всего на Мебельной улице и Кушелевской дороге.