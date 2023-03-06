В Петербурге «Адмиралтейских верфях» построят судно за 40 млрд рублей

На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге подписали договор на строительство экспедиционного судна «Иван Фролов». Стоимость контракта составила почти 40 миллиардов рублей.

Соглашение заключили в рамках программы обновления научно-исследовательского флота. Корабль с 20 научными лабораториями и вертолетной площадкой на борту должен быть готов к спуску на воду до 2028 года.

Стоящая перед судостроителями задача заключается в обеспечении работы ученых в Антарктиде. Там они должны проводить исследования в зонах, начинающихся на дне океана и заканчивающихся в верхних слоях атмосферы. Заказал корабль-«миллиардник» Росгидромет, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Также отмечается, что «Иван Фролов» сменит своего предшественника – корабль «Академик Фролов», служащий ученым вот уже больше 30 лет.

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