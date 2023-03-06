Археологи раскрыли секреты Старой Ладоги

В Старой Ладоге в Ленинградской области археологами было исследовано древнее захоронение, относящееся к периоду Средневековья. Учитывая найденные в могильнике как языческие, так и христианские захоронения, на этом месте вполне могла стоять древняя церковь.

Наибольший интерес для исследователей представляют языческие захоронения. Именно в них были найдены различные предметы, которые близкие умерших хотели передать с ними в загробный мир. Для изучения оказались более интересными языческие погребения, пишет NWPress.

«Христианский поздний этап представлен ингумациями (положение тела в землю) в подпрямоугольных могильных ямах, ориентированных головой на запад. К языческому этапу мы относим два детских погребения в углублениях округлой формы», – рассказала младший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Марианна Павлова.

археология старая ладога


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Археологи раскрыли секреты Старой Ладоги
Женщины поведут: где в России женщины впервые управляют поездами
Лед и кости: в Петербурге петербуржец поскользнулся и сломал ногу
Банки могут начать проявлять платежи на мошенничество
В петербургском метро поездом впервые будет управлять девушка
На Московском шоссе образовалась пробка в несколько километров
Синоптики не могут гарантировать Петербургу неделю без осадков
Студенты НИУ ВШЭ предложат «Главстрой Санкт-Петербург» проекты ...