Археологи раскрыли секреты Старой Ладоги

В Старой Ладоге в Ленинградской области археологами было исследовано древнее захоронение, относящееся к периоду Средневековья. Учитывая найденные в могильнике как языческие, так и христианские захоронения, на этом месте вполне могла стоять древняя церковь.

Наибольший интерес для исследователей представляют языческие захоронения. Именно в них были найдены различные предметы, которые близкие умерших хотели передать с ними в загробный мир. Для изучения оказались более интересными языческие погребения, пишет NWPress.