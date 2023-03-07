В Петербурге за 86-летнюю пенсионерку, упавшую на льду, вступилась прокуратура

В декабре 2022 года в Калининском районе Санкт-Петербурга 86-летняя местная жительница получила травму, упав на гололеде. Вопрос привлек внимание районной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел 21 декабря, когда пострадавшая, будучи инвалидом второй группы, выходила из парадной дома 50 по улице Замшина. На территории внутридворового проезда она упала из-за гололеда и получила травму.

«В больнице у пострадавшей выявлен закрытый перелом наружней лодыжки», – рассказали в официальном telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга.

Последовавшая за происшествием проверка, проведенная правоохранительными органами, выявила факт ненадлежащей зимней уборки со стороны ООО «Жилкомсервис №3 Калининского района».

Теперь прокуратура через суд намерена взыскать с организации 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Исковое заявление уже рассматривают.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о том, как ледяное покрытие дорог привело к перелому ноги у петербуржца.