Лед и кости: в Петербурге петербуржец поскользнулся и сломал ногу

В Санкт-Петербурге местный житель сломал ногу после того, как упал, поскользнувшись на льду. Инцидент произошел рядом с автопарком, расположенным в Колпино.

По предварительной информации мужчину, пострадавшего на Финляндской улице, госпитализировали в средней степени тяжести. В медучреждении ему диагностировали перелом со ноги со смещением.

Правоохранители проверяют обстоятельства произошедшего, пишет Мойка78. Впрочем, уже не в первый раз. В Северной столице люди неоднократно поучали травмы после падений на скользких от льда и снега дорогах и тротуарах.

Так, например, еще совсем недавно Gazeta.spb рассказывала о том, что петербурженке выплатят 270 тысяч рублей компенсации после падения из-за гололеда. Еще раньше похожий случай произошел с 88-летним пенсионером, правда, для него падение закончилось гибелью.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что рабочая неделя в Петербурге началась с красивых видов и 8-балльных пробок.